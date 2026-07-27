The sights and sounds of the Fort Wayne Pride festival
Thousands gathered in downtown Fort Wayne over the weekend to celebrate the annual Fort Wayne Pride Festival. Headwaters Park was filled with music, community, and celebration. WBOI asked attendees what Pride means to them.
Explore photos from the festival and hear an audio postcard from the people who were there.
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI