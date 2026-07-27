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The sights and sounds of the Fort Wayne Pride festival

89.1 WBOI | By Brianna Datta-Barrow
Published July 27, 2026 at 2:23 PM EDT
Brianna Datta-Barrow / WBOI

Thousands gathered in downtown Fort Wayne over the weekend to celebrate the annual Fort Wayne Pride Festival. Headwaters Park was filled with music, community, and celebration. WBOI asked attendees what Pride means to them.

Explore photos from the festival and hear an audio postcard from the people who were there.

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Brianna Datta-Barrow / WBOI
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Brianna Datta-Barrow / WBOI

Tags
Arts & Culture Fort Wayne PrideFort Wayne Pride Festival
Brianna Datta-Barrow
Brianna Datta-Barrow is the Host of Morning Edition and Senior Content Lead at 89.1 WBOI, and the host and producer of Who & What, a weekday news podcast focusing on Northeast Indiana news, culture, and events.
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