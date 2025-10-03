© 2025 Northeast Indiana Public Radio
SUN.DYLE closes out Live and Local at The Landing with a dreamy mix of jazz, neo-soul, and R&B

89.1 WBOI | By Brianna Datta-Barrow,
Zach Bernard
Published October 3, 2025 at 2:51 PM EDT
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI
Brianna Datta-Barrow / WBOI

SUN.DYLE is a Fort Wayne, Indiana based 5-piece ensemble that radiates the warmth of jazz, the enchanting vibes of neo-soul, and the rhythmic heartbeats of R&B. On Sept. 26, WBOI closed out its Live and Local at The Landing summer concert series with a superb performance from SUN.DYLE.

The concert, recorded by WBOI, can be heard above.

The Live and Local at The Landing summer concert series will return in 2026.

Video shot and edited by Brianna Datta-Barrow. Featured track is "Mirror" from SUN.DYLE's Mirror album.
SUN.DYLE performs at WBOI's Live and Local at The Landing

Brianna Datta-Barrow
Brianna Datta-Barrow is a Fort Wayne native and a graduate of Purdue University Fort Wayne, where she studied communication and media production. She also serves as a multimedia production specialist at the Center for Collaborative Media at Purdue Fort Wayne. Brianna co-hosts "Collaborative Corner: Fort Wayne Stories," a podcast dedicated to connecting listeners with the stories and culture of Northeast Indiana.
Zach Bernard
Zach joined 89.1 WBOI as a reporter and local host for All Things Considered, and hosted Morning Edition for the past few years. In 2022, he was promoted to Content Director.
