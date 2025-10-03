SUN.DYLE closes out Live and Local at The Landing with a dreamy mix of jazz, neo-soul, and R&B
SUN.DYLE is a Fort Wayne, Indiana based 5-piece ensemble that radiates the warmth of jazz, the enchanting vibes of neo-soul, and the rhythmic heartbeats of R&B. On Sept. 26, WBOI closed out its Live and Local at The Landing summer concert series with a superb performance from SUN.DYLE.
The concert, recorded by WBOI, can be heard above.
The Live and Local at The Landing summer concert series will return in 2026.
Video shot and edited by Brianna Datta-Barrow. Featured track is "Mirror" from SUN.DYLE's Mirror album.
SUN.DYLE performs at WBOI's Live and Local at The Landing